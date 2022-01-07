СБУ викрила посадовця Держпродспоживслужби на корупційній схемі: вимагав майже 10% відкату з тендеру

Служба безпеки України викрила одного із керівників районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на корупційній схемі. Чиновник вимагав майже 10% відкату з місцевих підприємців.

Задокументовано, що посадовець погрожував створити штучні перешкоди для місцевого підприємця і відмовлявся підписувати йому документи без відкату. За неправомірну винагороду у 10% від суми договору посадовець «гарантував» підприємцям не затягувати процедуру.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання чергової суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Перевіряється причетність інших посадовців до функціонування корупційної схеми.

Заходи із викриття кримінального правопорушення проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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