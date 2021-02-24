СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн
На Київщині Служба безпеки України виявила організовану групу діючих і колишніх посадовців Державної податкової служби і задокументувала їх протиправну діяльність. Вони завдали збитки державному бюджету на понад 3 млн грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що оборудку організували службовці Броварського підрозділу податкової. Вони налагодили систематичний механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску. Використовуючи реквізити реальних фірм і дані громадян, зловмисники протиправно відшкодовували суми підставним особам.
Під час обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів у Києві та області правоохоронці вилучили електронні носії інформації та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.
Наразі п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
● ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу);
● ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах);
● ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Довідка:
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Источник: ssu.gov.ua