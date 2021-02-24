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СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн

СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн

На Київщині Служба безпеки України виявила організовану групу діючих і колишніх посадовців Державної податкової служби і задокументувала їх протиправну діяльність. Вони завдали збитки державному бюджету на понад 3 млн грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що оборудку організували службовці Броварського підрозділу податкової. Вони налагодили систематичний механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску. Використовуючи реквізити реальних фірм і дані громадян, зловмисники протиправно відшкодовували суми підставним особам.

Під час обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів у Києві та області правоохоронці вилучили електронні носії інформації та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Наразі п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

● ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу);

● ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах);

● ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Довідка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн

СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн

СБУ викрила посадовців Державної податкової служби на завданні збитків держбюджету на понад 3 млн грн

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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