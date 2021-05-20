СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві: за гроші «допомагали» завозити євробляхи в Україну (відео)

СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві. За «грошову винагороду» посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

Для реалізації вказаного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували «клієнтів» та виступали у якості посередників.

В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 дол. США неправомірної вигоди лише за один транспортний засіб, чим завдавали шкоду державним інтересам.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди, в розмірі $3 тис. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії за робочими та домашніми адресами фігурантів протиправної схеми та перевіряється інформація щодо причетності до її функціонування співробітників Держмитслужби.

Заходи з викриття «схеми» проводилися 4 управлінням ГУ БКОЗ СБУ спільно з ДБР, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»