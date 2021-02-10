СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили в Одесі посадовців кількох державних установ і міськради. Чиновники незаконно переоформили право власності на земельну ділянку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

За даними СБУ, у такий спосіб афілійовані з фігурантами комерційні структури незаконно отримували й інші великі «шматки» одеської землі.

Організували оборудку посадовці Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже 4 гектари. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

Наразі на незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками – з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном та забороною проведення будівельних робіт.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено проєктну документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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