Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 55

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили в Одесі посадовців кількох державних установ і міськради. Чиновники незаконно переоформили право власності на земельну ділянку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

За даними СБУ, у такий спосіб афілійовані з фігурантами комерційні структури незаконно отримували й інші великі «шматки» одеської землі.

Організували оборудку посадовці Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже 4 гектари. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

Наразі на незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками – з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном та забороною проведення будівельних робіт.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено проєктну документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила одеську будівельну компанію у несплаті податків до держбюджету на понад 7 мільйонів гривень
09.02.2021 09:14    125
Начальника участка железной дороги подозревают в халатности
09.02.2021 08:37    145
СБУ викрила в Одесі дві корупційні схеми – на митниці та у Держпродспоживслужбі
09.02.2021 07:04    137
СБУ викрила міжнародне організоване угруповання контрабандистів тютюнових виробів до Євросоюзу
07.02.2021 09:45    175
На Волині СБУ викрила організаторів схеми розкрадання 3,9 мільйона бюджетних гривень
06.02.2021 10:56    188
СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників
06.02.2021 08:17    218
Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні військові (ВІДЕО)
06.02.2021 07:12    208
У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби
05.02.2021 09:50    154
У січні викритим контррозвідкою СБУ 15 ватажкам та бойовикам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них – оголошено у розшук
05.02.2021 07:45    130
Розтрата понад 1,5 млн грн, передбачених для ремонту навчального закладу — директору ТОВ повідомлено про підозру
05.02.2021 07:36    137
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 