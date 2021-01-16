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СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції магістрального нафтопроводу на Житомирщині

СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції магістрального нафтопроводу на Житомирщині

Служба безпеки України викрила привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

За попередніми даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капремонт та реконструкцію об’єкту для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності. Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень.

Переможцями у відкритих торгах стали дві столичні комерційні структури. Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів. Для реалізації оборудки вони використали підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Під час обшуків у приміщеннях підрядних організацій та безпосередніх виконавців робіт правоохоронці виявили первинну бухгалтерську та іншу фінансову документацію, «чорнову» бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Житомирською обласною прокуратурою.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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