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СБУ викрила привласнення майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень

СБУ викрила привласнення майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією задокументувала привласнення комерсантами майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень. Вони організували оборудку на роботах із берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Наприкінці 2020 року СБУ ініціювала перевірку виконання умов договору. Вона зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт. Зокрема, фахівці виявили нестачу щебеню та каміння скелястих порід, які мали використати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Раніше, у межах досудового розслідування, співробітники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років спеціалісти ПрАТ «Укргідроенерго» проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться у власності товариства. Менеджмент Укргідроенерго передав видобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч кубічних метрів підряднику – ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво».

Наразі тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення фігурантами провадження.

Оборудка задокументована співробітниками Головного Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у межах комплексу заходів із забезпечення стабільної і безпечної роботи об’єктів гідроенергетики та недопущення настання надзвичайних подій.

Викриття здійснювалось спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила привласнення майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень

СБУ викрила привласнення майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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