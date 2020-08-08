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СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

Служба безпеки України продовжує системно протидіяти спробам антиукраїнських інтернет-провокаторів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі.

Одного із таких пропагандистів співробітники спецслужби днями викрили у Сумах. Ним виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України. Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування.

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Про підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.

Нагадаємо, що протягом липня СБУ припинила деструктивну діяльність трьох мешканців Закарпатської, Тернопільської та Донецької областей. За цей час також засуджено двох викритих Службою провокаторів з Одеси і Маріуполя.

Источник: ssu.gov.ua

СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

Новости портала «Весь Харьков»

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