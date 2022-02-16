СБУ викрила проросійського агітатора, який системно поширював фейки, вигідні Кремлю

Служба безпеки України викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Його дії мали розхитати внутрішньо-політичну обстановку в нашій країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для РФ.

Співробітники СБУ встановили, що громадянин, який позиціонував себе «журналістом» та «лідером думок», погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий «журналіст» регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеграм-канал.

На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові телеграм-канали, на що йому окремо виділяли фінансування.

Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі «інформкампаній» та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для «масовки» людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

Останнє завдання «медійника» ‒ розпочати збір підписів за імпічмент чинного Президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

Викриття злочину проводили співробітники Департаменту захисту національної державності та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Источник: ssu.gov.ua

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