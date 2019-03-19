СБУ викрила російські спецслужби на вербуванні українських громадян (ВІДЕО

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чергову спробу російських спецслужб використовувати українських громадян для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітники Управління ФСБ в АРК та м. Севастополь завербували уродженця Криму, якому було присвоєно псевдонім «Ночь». Куратори відпрацювали для нього завдання збирати і передавати іноземній стороні актуальні відомості про місця дислокації військової техніки ЗС України на території Херсонської області, членів ДУК «Правий сектор», лідерів кримськотатарських громадських об’єднань «Аскер» та батальйону ім. Н. Челебіджіхана.

Співробітники СБ України задокументували, що залучення нашого співвітчизника до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбувалося під час його виїзду на тимчасово анексовану територію АРК. Для цього представники російської спецслужби штучно створили компрометуючу ситуацію. Крім цього, із застосуванням фізичного і психологічного тиску, погроз на адресу членів родини співробітники ФСБ РФ змусили його надати неправдиві свідчення про нібито підготовку активістами українських громадсько-політичних організацій терористичних актів у АР Крим.

Наразі здійснюються передбачені законодавством заходи у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.,

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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