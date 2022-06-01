Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:21
Просмотров: 76

СБУ викрила російського агента на підприємстві Укроборонпрому та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході країни (ВІДЕО)

СБУ викрила російського агента на підприємстві Укроборонпрому та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході країни (ВІДЕО)

З початку повномасштабної агресії рф українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів. Із останніх затримань, зокрема:

У Києві:

контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь рф. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.

Посадовець неодноразово звертався до президента рф з проханням надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності.

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина рф, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

Встановлено, що зловмисник проживав у столиці за підробленими документами та координував свої дії з одним із рашистських ідеологів, наближених до кремля.

На Донеччині:

у ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті.

Одного агента затримано у Слов’янську, де він здійснював фото- і відеофіксацію переміщення українських військ.

Іншого агента викрито у Краматорському районі. Він збирав розвіддані та передавав їх загарбникам через Телеграм. Його «зв’язковим» був двоюрідний брат, який є громадянином рф і входить до складу окупаційного угруповання рашистів.

У Харкові:

співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Одного затримали від час оперативних дій. Це колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієвого, який у 2014 році приєднався до лав так званої «поліції днр». Згодом він покинув угруповання та переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя.

Другий ексбойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів призначили його кулеметником. Але незабаром він втік на підконтрольну українській владі територію.

У Луганській області:

за матеріалами СБУ до позбавлення волі засуджено двох командирів підрозділів так званої «лнр». Перебуваючи у складі окупаційних угруповань рф, вони брали участь у бойових діях проти українських військ.

Обох зловмисників було захоплено у полон під час невдалого ворожого наступу на Сєвєродонецьк.

Суд призначив їм покарання у вигляді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

СБУ продовжує системно працювати над викриттям і притягненням до відповідальності всіх учасників та організаторів злочинів проти державної безпеки України.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Найбільш важливе право для нас - захищати своє життя
Сегодня 08:08    14
За матеріалами СБУ заарештовано майно російської нафтової компанії вартістю 400 млн грн
Сегодня 07:58    29
Укрзалізниця призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг
Сегодня 07:51    43
У Мелітополі та Бердянську окупанти глушать український мобільний зв’язок
Сегодня 07:49    41
Собирать клубнику. Рабочим российского завода Kia предложили альтернативную работу
Сегодня 07:40    44
10 хороших новин 31 травня
Сегодня 07:35    77
Кремль планує призначити Януковича очільником окупованих територій України
Сегодня 07:30    76
Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    80
Бізнес потроху відновлюється
Сегодня 07:03    90
«Буде не адмірал, а «півень» на зоні». Перехоплення ГУР
Сегодня 06:55    96
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 