СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів страхової компанії

Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації комплексу заходів із забезпечення стабільності фінансового сектору держави викрили розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів топ-менеджментом та власниками страхової компанії.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2015-2016 років колишній Голова правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф», яке спеціалізується на страхуванні життя, привласнив кошти вкладників на суму близько сорока мільйонів гривень. Гроші зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності «сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топ-менеджером та власниками страхової компанії.

Через протиправні дії зловмисників понад десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров’я та життя з компанією, фактично позбавлені можливості отримати страхові відшкодування.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, проведено санкціоновані слідчі дії та зібрано докази проведення оборудки з коштами вкладників.

Наразі колишньому Голові правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф» оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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