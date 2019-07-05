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СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів страхової компанії

СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів страхової компанії

Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації комплексу заходів із забезпечення стабільності фінансового сектору держави викрили розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів топ-менеджментом та власниками страхової компанії.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2015-2016 років колишній Голова правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф», яке спеціалізується на страхуванні життя, привласнив кошти вкладників на суму близько сорока мільйонів гривень. Гроші зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності «сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топ-менеджером та власниками страхової компанії.

Через протиправні дії зловмисників понад десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров’я та життя з компанією, фактично позбавлені можливості отримати страхові відшкодування.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, проведено санкціоновані слідчі дії та зібрано докази проведення оборудки з коштами вкладників.

Наразі колишньому Голові правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф» оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Пресцентр СБ України

СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів страхової компанії

СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч клієнтів страхової компанії

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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