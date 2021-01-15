СБУ викрила розтрату мільйонів державних коштів під час будівництва тубдиспансеру на Закарпатті

Служба безпеки України викрила розтрату державних коштів, виділених на будівництво корпусу туберкульозної лікарні обласного територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» у Тячівському районі Закарпаття.

За попередніми даними слідства, після перемоги у тендері на понад 21 мільйон гривень місцева будівельна компанія частину цих коштів привласнила. Встановлено, що підрядник систематично вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг та вартість, а деякі із них були виконані лише «на папері».

Факт розтрати підтверджено висновками ініційованої СБУ судової будівельно-технічної експертизи. Наразі задокументовано, що будівля тубдиспансеру не готова до експлуатації: у приміщенні відсутні умови для обслуговування громадян, не підведені комунікації. Сума завданих державі збитків за попередніми підрахунками становить більше ніж 2 мільйони гривень.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Колишньому директору фірми-підрядника повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, перевіряється причетність посадових осіб до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки здійснювалися спільно з ГУ НП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, що співробітники СБУ на виконання вказівки Президента України щодо контролю за розподілом обладнання проводять перевірку можливих зловживань у медичній галузі під час пандемії.

Источник: ssu.gov.ua

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