Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 68

СБУ викрила розтрату мільйонів державних коштів під час будівництва тубдиспансеру на Закарпатті

СБУ викрила розтрату мільйонів державних коштів під час будівництва тубдиспансеру на Закарпатті

Служба безпеки України викрила розтрату державних коштів, виділених на будівництво корпусу туберкульозної лікарні обласного територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» у Тячівському районі Закарпаття.

За попередніми даними слідства, після перемоги у тендері на понад 21 мільйон гривень місцева будівельна компанія частину цих коштів привласнила. Встановлено, що підрядник систематично вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг та вартість, а деякі із них були виконані лише «на папері».

Факт розтрати підтверджено висновками ініційованої СБУ судової будівельно-технічної експертизи. Наразі задокументовано, що будівля тубдиспансеру не готова до експлуатації: у приміщенні відсутні умови для обслуговування громадян, не підведені комунікації. Сума завданих державі збитків за попередніми підрахунками становить більше ніж 2 мільйони гривень.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Колишньому директору фірми-підрядника повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, перевіряється причетність посадових осіб до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки здійснювалися спільно з ГУ НП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, що співробітники СБУ на виконання вказівки Президента України щодо контролю за розподілом обладнання проводять перевірку можливих зловживань у медичній галузі під час пандемії.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викритому контррозвідкою СБУ учаснику НЗФ «ЛНР» оголошено про підозру
14.01.2021 07:51    128
За матеріалами української контррозвідки повідомлено про підозру начальнику так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР»
13.01.2021 09:45    153
Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия
13.01.2021 08:50    162
Внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» сприятиме зменшенню зловживань із боку недоброчесних замовників — НАЗК
13.01.2021 07:45    107
Командир похитил два бронзовых гребных винта с эсминца "Беспокойный"
13.01.2021 07:27    279
На Запоріжжі СБУ затримала військового прокурора на вимаганні неправомірної вигоди
13.01.2021 07:18    148
Полицейские на Харьковщине воровали кабель спецсвязи – СБУ
12.01.2021 07:04    208
СБУ підозрює керівництво міжнародного аеропорту в Кривому Розі у мільйонних збитках, завданих державі
12.01.2021 06:54    130
В Волынской области полицейского поймали на торговле служебной информацией
11.01.2021 09:45    160
Немецкий банк заплатит в США громадный штраф за коррупционные связи
11.01.2021 09:34    187
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 