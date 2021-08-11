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СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового «впливу».

Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящій» за містом.

За попередніми даними слідства, зловмисники «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями», до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

Викриття і блокування злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими ГУ НП у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

СБУ викрила ще одне злочинне угруповання: затримано «смотрящего», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: полиция, сбу

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