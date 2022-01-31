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СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

СБУ викрила чергового агента РФ у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване «МДБ ДНР», яке контролюється російськими спецслужбами.

Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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