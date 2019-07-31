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СБУ викрила схему фінансування бойовиків "лнр"

СБУ викрила схему фінансування бойовиків лнр

На тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували "підприємство-двійник"

Служба безпеки України викрила механізм фінансування бойовиків терористичної організації "ЛНР". Про це йдеться на сайті СБУ.

"Представники української спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували "підприємство-двійник" на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування. Виготовлену промислову продукцію зловмисники незаконно вивозили до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з отриманих прибутків представники фірми-двійника сплачували податки до бюджету так званої "ЛНР".

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження керівникам підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

"Також, за матеріалами СБУ, стосовно російських контрагентів захопленого терористами машинобудівного підприємства рішенням Ради національної безпеки і оборони застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи. Тривають слідчі дії", – додали у прес-службі СБУ.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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