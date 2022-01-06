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СБУ викрила схему на одному з підприємств Міністерства економіки України: збитки держави перевищують 20 мільйонів гривень

СБУ викрила схему на одному з підприємств Міністерства економіки України: збитки держави перевищують 20 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність на одному з державних підприємств, що входить до сфери управління Міністерства економіки України. За попередніми оцінками, зловмисники завдали державі збитків на понад 22 млн грн.

Як встановило слідство, до схеми було залучено керівництво держпідприємства. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, підписували «вигідні» договори із підконтрольними приватними підприємствами. А саме - про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції за значно нижчою від ринкової вартістю.

Згодом підприємці реалізовували придбану продукцію за ринковими цінами, у тому числі й на експорт.

Таким чином, продавши урожай, вирощений на 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям, зловмисники завдали державі збитків на загальну суму понад 22 млн грн.

У ході обшуків, проведених у Києві та в регіонах, виявлено:

● документацію, що підтверджує протиправну діяльність;

● незаконно реалізовану продукцію на десятки млн грн.

Наразі сільськогосподарську продукцію арештовано.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у співпраці з Нацполіцією та за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ викрила схему на одному з підприємств Міністерства економіки України: збитки держави перевищують 20 мільйонів гривень

СБУ викрила схему на одному з підприємств Міністерства економіки України: збитки держави перевищують 20 мільйонів гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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