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СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва

СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва

Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

Протиправний механізм поставок був викритий та блокований Службою у березні цього року.

Для документування схеми у липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Завдяки додатково отриманій інформації оперативники та слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області та у тісній співпраці зі службами безпеки державних оборонних підприємств, які сприяли проведенню слідчих дій.

СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва

СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва

СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

Новости портала «Весь Харьков»

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