СБУ викрила співробітників ДБР, які «кришували» недоброчесний бізнес

Підрозділи СБУ провели спецоперацію у Києві, в ході якої викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань. Це вдалося зробити на гарячому – під час отримання зловмисниками грошей за хабар. Вони, на замовлення бізнесмена, хотіли підкупити працівника прокуратури і «вирішити потрібне питання».

За інформацією СБУ, вказані службовці ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і «допомагали» бізнесменам вести підприємницьку діяльність.

Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями «закрити очі» на порушення своїх «клієнтів».

У випадках, коли їм відмовлялися «іти назустріч», співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців.

За одним із таких фактів їх задокументувала СБУ.

Зокрема, учасники протиправної схеми звернулися до працівника прокуратури із «проханням» зняти арешт із «потрібної» земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити $5 тис.

Зловмисників затримали офіцери СБУ. Наразі їм повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 369-2 (зловживання впливом);

ст. 370 (провокація підкупу).

Вивчається можлива причетність фігурантів до інших протиправних дій. Встановлюється коло усіх осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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