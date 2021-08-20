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СБУ викрила співробітників ФСБ, які намагались завербувати офіцера української спецслужби (ВІДЕО)

СБУ викрила співробітників ФСБ, які намагались завербувати офіцера української спецслужби (ВІДЕО)

Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.

Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора.

Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.

Це вже не перший випадок, коли офіцери СБУ давали гідну відповідь спробам схилити їх до державної зради.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ у співпраці із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: война, сбу

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