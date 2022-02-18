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СБУ викрила так звану «заступницю генпрокурора ЛНР» на масовому фабрикуванні справ проти жителів ОРДЛО

СБУ викрила так звану «заступницю генпрокурора ЛНР» на масовому фабрикуванні справ проти жителів ОРДЛО

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході нашої країни. У ході слідчо-оперативних дій оперативники задокументували факти протиправної діяльності так званої «заступниці генпрокурора ЛНР».

Зловмисниця причетна до переслідування та незаконних ув’язнень громадян на території ОРДЛО. Для цього вона організовувала фабрикування «справ» та затримання людей під вигаданими приводами за їх проукраїнську позицію.

За даними слідства, підозрюваною є колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань. Там входила до складу так званих «МДБ ЛНР» та «генпрокуратури», де згодом стала однією з керівниць.

Перебуваючи на цій «посаді», вона контролювала дії підлеглих під час переслідувань місцевих жителів та організовувала незаконні обвинувачення громадян у «судах» бойовиків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення її у загальнодержавний розшук.

До зловмисниці буде застосовано процедуру спеціального досудового розслідування і спеціального судового розгляду.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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