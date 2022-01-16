СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

Служба безпеки України викрила групу осіб, які намагалися завдати бюджету України збитки в особливо великих розмірах. Ділки хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми на Сумщині, в яку входили 6,5 тис. га землі.

За висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн.

Наразі для відшкодування завданих державі збитків судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даними досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн зловмисники вирішили вивести ці кошти у тінь. Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн грн у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і нарешті «легалізували» їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці вилучили:

● офіційну документацію та чорнову бухгалтерію;

● мобільні телефони та комп’ютерну техніку;

● банківські картки із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Оскільки особа переховується від слідства, то її оголошено у розшук.

Заходи із припинення протизаконної діяльності проводили співробітники СБУ у Сумській області спільно зі слідчими Нацполіції та співробітниками Державної податкової служби під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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