Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 38

СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

Служба безпеки України викрила групу осіб, які намагалися завдати бюджету України збитки в особливо великих розмірах. Ділки хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми на Сумщині, в яку входили 6,5 тис. га землі.

За висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн.

Наразі для відшкодування завданих державі збитків судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даними досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн зловмисники вирішили вивести ці кошти у тінь. Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн грн у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і нарешті «легалізували» їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці вилучили:

● офіційну документацію та чорнову бухгалтерію;

● мобільні телефони та комп’ютерну техніку;

● банківські картки із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Оскільки особа переховується від слідства, то її оголошено у розшук.

Заходи із припинення протизаконної діяльності проводили співробітники СБУ у Сумській області спільно зі слідчими Нацполіції та співробітниками Державної податкової служби під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Офіційна заява Укроборонпрому
Сегодня 09:16    161
Мошенники придумали способ воровать деньги при оплате через Приват24
Сегодня 08:21    237
Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег – Reuters
Сегодня 07:48    176
Взятки из ветеранов АТО/ООС: организатору схемы объявили новое подозрение
15.01.2022 10:40    265
ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего прокурора за взяточничество
15.01.2022 08:17    296
СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО
15.01.2022 07:56    223
СБУ викрила шахрая, який підробив дозвіл спецслужби на ведення бізнесу: щомісячні збитки бюджету становили понад 20 млн грн
14.01.2022 09:05    297
СБУ викрила українців, які створили сервіс для хакерів і обікрали 50 іноземних компаній на мільйон доларів
14.01.2022 07:20    259
19 підозр, 75 нових розслідувань — підсумки роботи НАБУ та САП у грудні 2021 року
13.01.2022 07:50    264
За матеріалами контррозвідки СБУ ще троє терористів «Л/ДНР» отримали вироки суду
13.01.2022 07:07    249
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 