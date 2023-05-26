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СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів (!!!)

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів (!!!)

Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.

До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.

Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.

Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

▪️ комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;

▪️ гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8399

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