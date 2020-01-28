СБУ викрила у Дніпрі приватних детективів на прослуховуванні користувачів смартфонів

Служба безпеки України припинила у Дніпрі незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які надавали послуги з негласного прослуховування користувачів смартфонів.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники надавали «послуги» зі сканування електронного листування в месенджерах, а також здійснювали збір інформації з обмеженим доступом щодо фізичних та юридичних осіб.

Правоохоронці задокументували факт встановлення зловмисниками програмного забезпечення, що містить ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, до смартфону одного з об’єктів «спостереження». За експертними оцінками, виявлене СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати та прослуховувати телефонні розмови, отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляється у терміналі мобільного зв’язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним «клієнтом» було оцінено у 3 тисячі доларів США.

Під час проведення обшуків в офісах зловмисників та місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили носії інформації з деталізованими даними телефонних з’єднань абонентів стільникового зв’язку, відомостями, що містять банківську таємницю, персональні дані об’єктів «спостереження», які підлягають захисту.

Наразі встановлюються посадовці банківських установ та правоохоронних органів, що сприяли незаконному отриманню додаткових даних щодо «клієнтів», а також замовників протиправних послуг.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Після проведення низки відповідних технічних експертиз буде прийнято рішення щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Источник: ssu.gov.ua

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