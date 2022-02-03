СБУ викрила замовників масових псевдозамінувань на Черкащині (ВІДЕО)

СБУ продовжує викривати прояви гібридної агресії РФ проти України. Встановлено ще трьох зловмисників, на замовлення яких «мінували» навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині.

За інформацією СБУ, ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

Усі вони – замовляли «послуги» із псевдомінування в закритих телеграм-каналах, які країна-агресор використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ «мінеру». Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в «Телеграм», а й створив власний канал, на якому приймав «замовлення».

Викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що «замінуваннями» прагнули зірвати навчальний процес та розважитися.

У ході низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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