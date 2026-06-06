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СБУ викрила затриманого агента фсб, який готував втечу з-під варти: він хотів просити куратора навести російський БпЛА на СІЗО

СБУ викрила затриманого агента фсб, який готував втечу з-під варти: він хотів просити куратора навести російський БпЛА на СІЗО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб у Запоріжжі. Після затримання він планував домовитися із російським куратором про звільнення: хотів попросити його вдарити по СІЗО ударним дроном.

СБУ викрила цей план і запобігла його реалізації.

За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований, якого Служба безпеки затримала на коригуванні ворожого удару по одному з підрозділів Сил оборони.

Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували агента, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати «легкі заробітки» у месенджерах.

На нього вийшов співробітник фсб і пообіцяв йому «швидкі підробітки» в обмін на співпрацю.

Після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому рашисти планували навести ударний безпілотник.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зловмисника, коли він формував агентурний звіт для фсб рф.

Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО.

За його задумом, рашисти мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника.

Після цього він сподівався втекти за територію режимного об’єкта.

Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за сприяння оперативного відділу державної установи «Запорізький слідчий ізолятор» та процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17739

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