СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)
Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію, в ході якої викрили «багатопрофільне» злочинне угруповання. За наявною інформацією, зловмисники причетні до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.
Як вдалося встановити спецслужбі, організатором злочинної схеми є мешканець Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які «постачали» їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів США.
Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.
За попередньою інформацією, вони могли «організувати» будь-які суми фальшивої готівки. Зловмисники продавали її за 50% від вартості номіналу.
Задокументовано, що лише за час спостереження СБУ (в рамках контролю за вчиненням злочину) ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Уся вона вилучена з обігу.
Що стосується нелегальної міграції, то клієнтами зловмисників були переважно мешканці країн із підвищеним терористичним ризиком. Спільники видавали підроблені паспорти громадян країн ЄС та України.
Послуги надавалися «під ключ»: включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо.
Одного з фігурантів угруповання задокументували на 8 епізодах злочинної діяльності щодо «нелегалів».
В ході обшуків за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:
підроблені посвідчення працівників Інтерполу;
ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;
банківські картки та готівку в іноземній валюті;
документи на запрошення іноземців;
набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.
Наразі фігурантів кримінального провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України:
ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
ч. 1 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Источник: ssu.gov.ua