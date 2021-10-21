Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 125

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію, в ході якої викрили «багатопрофільне» злочинне угруповання. За наявною інформацією, зловмисники причетні до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

Як вдалося встановити спецслужбі, організатором злочинної схеми є мешканець Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які «постачали» їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів США.

Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

За попередньою інформацією, вони могли «організувати» будь-які суми фальшивої готівки. Зловмисники продавали її за 50% від вартості номіналу.

Задокументовано, що лише за час спостереження СБУ (в рамках контролю за вчиненням злочину) ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Уся вона вилучена з обігу.

Що стосується нелегальної міграції, то клієнтами зловмисників були переважно мешканці країн із підвищеним терористичним ризиком. Спільники видавали підроблені паспорти громадян країн ЄС та України.

Послуги надавалися «під ключ»: включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо.

Одного з фігурантів угруповання задокументували на 8 епізодах злочинної діяльності щодо «нелегалів».

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

підроблені посвідчення працівників Інтерполу;

ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;

банківські картки та готівку в іноземній валюті;

документи на запрошення іноземців;

набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів кримінального провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ суд покарав організаторів нелегальної торгівлі зброєю
Сегодня 08:12    124
СБУ викрила мільйонні розкрадання бюджетних грошей на утепленні дитсадочку на Харківщині
20.10.2021 09:00    215
СБУ викрила ділків, які незаконно «легалізували» в Україні 3,5 тис. іноземців
20.10.2021 07:00    206
СБУ ліквідувала масштабний канал збуту екстазі та ЛСД до столичного регіону (ФОТО)
19.10.2021 10:02    228
СБУ виявила бойові схрони ворожих диверсантів на сході і півдні України
19.10.2021 06:52    151
СБУ викрила бойовиків «Л/ДНР» на використанні російських безпілотників для обстрілу українських позицій на сході України
18.10.2021 09:24    293
Українські експерти назвали фрази, які з максимальною точністю видають телефонних шахраїв
17.10.2021 11:05    579
СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців (ВІДЕО)
17.10.2021 09:47    307
Чем грозит сбор паспортных данных
17.10.2021 09:02    634
За матеріалами СБУ запровадять санкції стосовно учасників і організаторів виборів до Держдуми РФ у Криму
17.10.2021 06:32    276
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 