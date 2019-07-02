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СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії корупції викрили на хабарі двох слідчих одного з міських відділів Національної поліції Запорізької області.

Оперативники Управління СБУ у Харківській області встановили, що посадовці вимагали від представниці комерційної структури Харкова десять тисяч американських доларів. За вказану суму неправомірної вигоди поліцейські обіцяли підприємцю закрити кримінальне провадження за нібито заволодіння майном комерсантів із Запорізької області. Зловмисники залучили колишнього працівника Харківського підрозділу поліції як посередника.

Співробітники спецслужби задокументували одержання посадовцями першої частини хабаря у розмірі сімдесят п’ять тисяч гривень.

Правоохоронці затримали двох слідчих згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у передмісті Харкова після отримання ста п’ятдесяти тисяч гривень – чергової суми неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили гроші та інші речові докази, які підтверджують незаконні дії.

Наразі затриманим поліцейським повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття та затримання зловмисників проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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