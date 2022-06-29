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СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти ма

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

йор Олександр Васильєв.

Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.

Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Источник: https://t.me/SBUkr/4527

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