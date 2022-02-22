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СБУ встановила особу командира розвідників бойовиків, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині

СБУ встановила особу командира розвідників бойовиків, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині

Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій ідентифіковано особу командира диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, яка брала участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у Волноваському районі Донеччини у 2014-2016 роках.

Співробітники СБУ встановили, що командиром ворожих диверсантів є мешканець тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. До лав бойовиків він приєднався у липні 2014 року. Там пройшов «курс» бойової та спеціальної підготовки.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на території ОРДЛО.

Встановлено, що до складу ворожого підрозділу входили професійні снайпери, які пройшли спецпідготовку під керівництвом інструкторів з РФ. За даними слідства, вони здійснювали прицільний обстріл українських позицій у районах Богданівки, Петрівського, Старогнатівки та Вікторівки.

Крім того, учасники групи здійснювали збір розвідданих про дислокацію підрозділів Збройних Сил України на території регіону. Отриману інформацію передавали представникам спецслужб РФ.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюється з моменту його затримання і приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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