СБУ встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака ІЛ-76

П`ять років тому 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони ІЛ-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України.

Вражаючий своєю цинічністю злочин тоді сколихнув не лише Україну, але й всю світову спільноту.

Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як «приватна військова компанія «Вагнера».

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни. Більше того, виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами «Орденами Мужності».

Ще під час брифінгу 7 жовтня 2017 року Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику «ПВК «Вагнера» Дмитру Уткіну.

Незважаючи на те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки робить усе можливе аби притягнути їх до відповідальності.

Крім того, нагадаємо, що 5 червня колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака ІЛ-76 Олександра Білого наслідком збройної агресії РФ проти України. Така практика стає гарантією для сімей українських Героїв, котрі загинули від рук Кремля на державну допомогу та соціальний захист.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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