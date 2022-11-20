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СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Зловмисники входили до складу створених агресором «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов».

Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання «виборчих списків» та їх направлення до окупаційної адміністрації.

У подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських «кураторів».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/5827

Новости портала «Весь Харьков»

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