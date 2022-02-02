СБУ встановила, що ватажки “ДНР” використовують в’язнів місцевих тюрем для власного збагачення

Співробітники СБУ заблокували незаконний механізм шахрайського виманювання коштів у громадян України. У ході спецоперації було відслідковано весь ланцюг дзвінків із “кол-центрів вітчизняних банків”, які насправді здійснювали ув’язнені з ОРДЛО. За час своєї “діяльності” зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень.

Під час розслідування встановлено, що одним з учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої “ДНР”, які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.

Співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків.

Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував згаданий вище мешканець Донецької області. Його “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.

Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим «правоохоронцям» на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.

Кіберфахівці СБУ задокументували всі ланцюги складної протиправної схеми, на підставі чого слідчі Національної поліції повідомили про підозру її фігурантам. Зокрема, провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують вказану протиправну діяльність.

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї протиправної діяльності.

Спецоперацію проводив кібердепартамент СБУ та слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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