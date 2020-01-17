СБУ задержала харьковчанина-боевика «ЛНР»

В Харькове задержали боевика «ЛНР», который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей.

Последняя установленная ​​СБУ "должность" боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Злоумышленник сразу попал в поле зрения спецслужбы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона.

В частности, его интересовала информация о железнодорожные пути и станции, Харьковский метрополитен, автовокзалы.

Боевик в течение некоторого времени регулярно лично «осматривал» объекты в разных местах Харьковщины.

По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Боевика задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в СБУ, операция по разоблачению и задержанию злоумышленника происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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