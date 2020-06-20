СБУ задокументувала фінансову оборудку керівництва Асоціації міжнародних автоперевізників на понад 300 мільйонів гривень

Служба безпеки Україна задокументувала фінансову оборудку керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку.

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

Операцію проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»