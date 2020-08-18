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СБУ задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття

СБУ задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття

Співробітники Служби безпеки України задокументували багатомільйонну оборудку із державними коштами під час закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних установ Закарпатської області.

За даними слідства, до схеми причетні колишні та діючі посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації. Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу у торгах на 30 мільйонів гривень здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура.

Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили через завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Ініційована СБУ перевірка також показала, що закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їхнього виробника не встановлено.

За фактом розтрати бюджетних коштів розпочато провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі про підозри повідомлено одному із ексчиновників та діючому посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно з детективами та співробітниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття

СБУ задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття

СБУ задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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