СБУ задокументувала мільйонні зловживання при закупівлі програмного забезпечення для Національної школи суддів

Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для потреб Національної школи суддів.

Оперативники спецслужби встановили, що директор приватної компанії-постачальника для перемоги у тендері підробив фінансово-господарську документацію. Внаслідок чого він поставив закладу дешеве програмне забезпечення під виглядом високовартісного. За версією слідства, на «різниці» ціни зловмисник заволодів державними коштами у сумі майже два мільйони гривень.

За висновками експертів, використання такого ПЗ могло призвести до вразливості інформаційних мереж закладу та витоку даних.

За результатами слідчих та розшукових дій директору компанії-постачальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальному посадовцю Національної школи суддів за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Правоохоронці під час документування також встановили інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовцями Національної школи суддів, яким буде надано належну процесуальну оцінку.

Операція із викриття оборудки проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10.

Источник: ssu.gov.ua

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