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СБУ закінчила розслідування щодо осіб, які в Україні вербували найманців на війну в Сирію

СБУ закінчила розслідування щодо осіб, які в Україні вербували найманців на війну в Сирію

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо учасників угруповання, яке займалось вербуванням найманців для бойових дій на території Сирійської Арабської Республіки.

Зловмисники підшукували «туристів» для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від 5 до 10 тис. дол. на місяць.

Нагадаємо, що у жовтні цього року співробітники СБУ у ході спецоперації знешкодили групу вербувальників.

За даними слідства, ділки здійснювали підбір своїх «кандидатів» серед осіб, які мають бойовий досвід та володіють навиками поводження зі зброєю.

Встановлено, що злочинне угруповання організував мешканець Києва. До протиправної діяльності він залучив ще двох жителів столичного регіону.

Свої клієнтів вони підшукували на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Наразі обвинувальний акт за ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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