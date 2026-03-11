СБУ заочно повідомила про підозру іранському генералу, який постачав до рф двигуни для виробництва «Шахедів»

Служба безпеки та Нацполіція за процесуального керівництва ОГП зібрали докази воєнних злочинів з боку керівника Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Абдолли Мехрабі.

За матеріалами справи, упродовж 2022-2023 років фігурант організував постачання до рф комплектуючих для серійного виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед-136».

Йдеться про поставки для міноборони країни-агресора оптових партій іранських двигунів марки MD 550, які встановлюють на ударні безпілотники.

Щоб налагодити регулярне переправлення агрегатів для збройних угруповань рф, Мехрабі використовував власні повноваження як співвласника і одночасно голови правління профільної іранської компанії.

Як встановило розслідування, це стратегічно важливе підприємство військово-промислового комплексу Ісламської Республіки Іран, яке спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА.

У подальшому рашисти використовували складові для виготовлення ударних безпілотників на території рф та атакували ними цивільну інфраструктуру України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Абдоллі Мехрабі підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17036

