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СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які командували ракетним ударом по Кривому Розі у червні 2023 року

СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які командували ракетним ударом по Кривому Розі у червні 2023 року

Служба безпеки зібрала доказову базу на п’ятьох високопосадовців збройних угруповань рф, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі міста Кривий Ріг 13 червня 2023 року.

Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 8 місцевих жителів. Ще троє цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під російський обстріл потрапили продовольча база, промислові будівлі та інші приватні підприємства.

Для здійснення повітряної атаки рашисти застосували стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які були випущені з російських літаків-бомбардувальників – Ту-95МС.

Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

- генерал армії Сергій Суровікін – на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил рф, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу;

- генерал-лейтенант Сергій Дронов – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф – визначав цілі застосування ракетного озброєння;

- генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил рф – скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів;

- полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії рф – скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;

- полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку рф – забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців рф.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17915

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