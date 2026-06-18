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СБУ заочно повідомила про підозру тюремнику з «лнр рф», який катував українських полонених

СБУ заочно повідомила про підозру тюремнику з «лнр рф», який катував українських полонених

Служба безпеки зібрала доказову базу на «оперуповноваженого виправної колонії № 4 управління федеральної служби виконання покарань по лнр рф». Зловмисник причетний до масових катувань українських військовополонених.

За матеріалами справи, фігурант є мешканцем тимчасово окупованої частини території Луганщини, який після її захоплення приєднався до збройних угруповань країни-агресора.

Там його призначили до складу адміністрації місцевої тюрми, яку рашисти використовують для ув’язнення учасників руху опору та полонених воїнів Збройних Сил України.

Як встановило розслідування, у 2022-2026 роках він вчиняв тортури над потерпілими у застінках окупаційної установи.

Задокументовано, що він влаштовував українським полоненим так звану «прийомку», коли їх били гумовими кийками по різних частинах тіла та голови під час прибуття до колонії.

Такі дії зловмисника грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили у взаємодії з Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17824

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