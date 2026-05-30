СБУ заочно повідомила про підозру зраднику, який перейшов на бік окупантів та вихваляв збройну агресію проти України

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на Кирила Білоусова – колишнього контрактника однієї з механізованих бригад ЗСУ, який перейшов на бік ворога.

Як встановило розслідування, у січні 2023 року він залишив позиції українських військ під час боїв у Сіверськодонецькому районі Луганщини і приєднався до збройних угруповань рф.

У лавах рашистів його призначили командиром так званого добровольчого загону та відправили воювати на Покровський напрямок.

Задокументовано, як у 2024 році зловмисник брав участь у штурмах оборонних ліній Збройних Сил України поблизу Новогродівки.

Крім цього, Білоусов неодноразово давав інтерв’ю кремлівським пропагандистам, які знімали замовні сюжети на тимчасово захопленій частині території України.

Під час таких виступів фігурант вихваляв збройну агресію рф та окупаційні угруповання Південного військового округу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Білоусову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

● ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17692

