Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:06
Просмотров: 113

СБУ заочно повідомила про підозру зраднику, який перейшов на бік окупантів та вихваляв збройну агресію проти України

СБУ заочно повідомила про підозру зраднику, який перейшов на бік окупантів та вихваляв збройну агресію проти України

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на Кирила Білоусова – колишнього контрактника однієї з механізованих бригад ЗСУ, який перейшов на бік ворога.

Як встановило розслідування, у січні 2023 року він залишив позиції українських військ під час боїв у Сіверськодонецькому районі Луганщини і приєднався до збройних угруповань рф.

У лавах рашистів його призначили командиром так званого добровольчого загону та відправили воювати на Покровський напрямок.

Задокументовано, як у 2024 році зловмисник брав участь у штурмах оборонних ліній Збройних Сил України поблизу Новогродівки.

Крім цього, Білоусов неодноразово давав інтерв’ю кремлівським пропагандистам, які знімали замовні сюжети на тимчасово захопленій частині території України.

Під час таких виступів фігурант вихваляв збройну агресію рф та окупаційні угруповання Південного військового округу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Білоусову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

● ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17692

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:08    61
Уражено нафтовий термінал “Курганнефтепродукт”, літаки Ту-142 та пускову установку ОТРК “Іскандер-М” - Генштаб
Сегодня 14:57    86
Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про возможные следующие шаги путина
Сегодня 10:54    138
Курс на «партизанську» війну: як у російських школах готують операторів БПЛА
Сегодня 10:43    125
кремль втрачає свій головний рупор пропаганди
Сегодня 10:32    131
Масштабний збут фальсифікованого пального на Київщині
Сегодня 10:11    123
Эскалация на грани фола: москва атакует Румынию
Сегодня 10:03    124
“Мага” ― “200”, ваши задвухсотили. А н..гр ― “300”, нах..й”, ― окупанти на фронті зазнали втрат через дружній вогонь
Сегодня 09:53    123
Нацрада з питань телебачення зареєструвала канал Newsmax Ukraine: Що відомо про "улюблений канал Трампа"
Сегодня 09:42    138
СБУ заочно повідомила про підозру російським генералам, які командували ракетним ударом по центру Сум у 2025 році
Сегодня 09:23    109
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 