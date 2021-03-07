СБУ запобігла контрабанді старовинних монет на понад 1 млн грн

Служба безпеки України попередила у Хмельницькій області контрабанду культурних цінностей до країн ЄС. Загальна вартість вилучених предметів старовини становить понад 1 млн грн.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував місцевий колекціонер. Через один з міжнародних інтернет-аукціонів він продавав за кордон монети ХV-XVII століть.

Для переправлення культурних цінностей іноземним замовникам контрабандист використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку. Щоб приховати правопорушення, він вказував у посилках вигадані персональні дані відправника.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано декілька фактів незаконної діяльності зловмисника.

Під час обшуків за місцем проживання контрабандиста правоохоронці виявили ще майже 2,5 тисячі раритетних монет, які він планував продати зарубіжним клієнтам.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 1 березня цього року Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.

Источник: ssu.gov.ua

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