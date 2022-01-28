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СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектуючих до стрілецької зброї

СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектуючих до стрілецької зброї

СБУ проводить комплексні заходи щодо викриття і знешкодження транснаціональних каналів нелегального переміщення засобів ураження. В ході слідчо-оперативних дій, у Харківській області викрито схему незаконного переправлення до РФ комплектуючих до вогнепальної зброї.

Серед вилученого у зловмисників – ударно-спускові механізми до гвинтівок та карабінів.

За даними слідства, до організації протиправної діяльності причетна мешканка регіону. Вона намагалась переправити своїм спільникам в РФ запчастини до стрілецького озброєння.

Відправку продукції за кордон здійснювала через міжнародні сервіси одного з поштових операторів. Для приховування незаконних дій, вона використовувала недостовірні дані при оформленні товарно-супровідної документації.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на спробі здійснення нелегального поштового відправлення. Під час огляду «посилки», правоохоронці виявили:

— 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької зброї,

— комплектуючі до інших видів зброї.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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