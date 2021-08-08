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СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки

СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки

Департамент військової контррозвідки СБУ у взаємодії з УСБУ у Рівненській області викрив українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Представників російської спецслужби цікавила інформація мобілізаційного характеру.

За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.

Ворожому агенту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ в Рівненській області та за процесуального керівництвом Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки

СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, сбу

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