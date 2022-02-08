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СБУ запобігла збуту арсеналу автоматів та бойових гранат у середмісті Вінниці (ВІДЕО)

СБУ запобігла збуту арсеналу автоматів та бойових гранат у середмісті Вінниці (ВІДЕО)

СБУ продовжує системну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить загрозу державній безпеці України. У ході масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізовано потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.

На спробах збуту арсеналу бойових засобів ураження затримано лідерів озброєної банди.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували серію епізодів протиправної діяльності.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

— 2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами,

— 3 гранати Ф-1 та РГН,

— 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,

— майже 300 набоїв до стрілецької зброї,

— засоби зв’язку,

— гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

— ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб),

— ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції «А» СБУ.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, у тому числі джерел надходження зброї до учасників банди.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

СБУ запобігла збуту арсеналу автоматів та бойових гранат у середмісті Вінниці (ВІДЕО)

СБУ запобігла збуту арсеналу автоматів та бойових гранат у середмісті Вінниці (ВІДЕО)

СБУ запобігла збуту арсеналу автоматів та бойових гранат у середмісті Вінниці (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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