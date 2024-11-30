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СБУ затримала агента фсб, який для коригування ударів рф по Миколаєву зробив «спостережний пост» на горищі багатоповерхівки

СБУ затримала агента фсб, який для коригування ударів рф по Миколаєву зробив «спостережний пост» на горищі багатоповерхівки

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одного агента фсб. Ним виявився ексвикладач місцевого університету. Фігурант коригував ракетно-дронові удари рф по обласному центру.

Щоб направити ворожу зброю «в обхід» української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав.

За допомогою цього «спостережного посту» фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини території Донеччини.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13496

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