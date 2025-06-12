СБУ затримала агента фсб, який готував новий удар рф по Львівській області

Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак рф по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого фсб завербувала через Телеграм-канали.

За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував «звіт» для куратора з фсб.

Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування.

Незважаючи на такі заходи конспірації, кіберфахівці СБУ все одно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15007

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