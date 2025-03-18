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СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Донеччині. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець, який збирав розвіддані для підготовки нових атак рашистів на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За даними слідства, фігурант був завербований фсб через Телеграм-канали.

Після отримання ворожих завдань агент розпочав шпигувати за штабами та опорними пунктами українських військ.

Також за завданням рашистів він намагався розвідати координати бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися до Покровська.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадника, задокументували його злочини і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

Джерело: https://t.me/SBUkr/14371

Новости портала «Весь Харьков»

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