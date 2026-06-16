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СБУ затримала агентку фсб, яка розмістила «відеопастки» на Київському морі, щоб коригувати масовані атаки рф по столиці

СБУ затримала агентку фсб, яка розмістила «відеопастки» на Київському морі, щоб коригувати масовані атаки рф по столиці

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одну коригувальницю фсб.

Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак рф по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву.

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини.

Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря.

Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки рф.

За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, рашисти планували здійснити по них комбіновані удари.

Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка «залягла на дно», але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України.

Співробітники СБУ затримали її «на гарячому», коли вона облаштовувала новий «спостережний пункт» у готельному номері біля Київського моря.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігурантку в Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Управлінням СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17806

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