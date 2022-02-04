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СБУ затримала бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської

СБУ затримала бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської

Контррозвідка продовжує заходи із викриття і притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. У ході слідчо-оперативних дій в Луганській області затримано колишнього бойовика, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17.

Встановлено, що зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

За даними слідства, затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його «підрозділ» брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та «вибивали» з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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